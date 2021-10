Het nieuwe schooljaar is nu iets meer dan een maand bezig, en dat merken ze ook bij de luizenkappers. Want de heropening van de scholen – waarbij kinderen weer lekker dicht bij elkaar kunnen spelen en leren – is voor luizen een paradijs om zich te verspreiden. Het internet staat vol met tips over hoe je ervan afgeraakt. Maar klopt al die wijsheid? Wij namen samen met experts wat advies onder de loep.