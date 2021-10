E313 richting Hasselt in volle avondspits tijdlang versperd door brandende vrachtwagen in Wommelgem

Door een brandend autotransport op de E313 in Wommelgem was de snelweg richting Hasselt maandagavond een tijdlang volledig versperd. De brand ging gepaard met een dikke rookpluim. Niemand raakte gewond, maar het ongeval zorgt wel voor lange files in en rond Antwerpen. Omstreeks 18 uur werden twee van de vier rijstroken alweer vrijgegeven.

De brand ontstond rond 17u toen een vrachtwagen geladen met personenwagens een klapband kreeg. De vrachtwagen kwam tot stilstand op de spitsstrook bovenop de rotonde van Wommelgem. Het vuur verspreidde zich razendsnel en dat zorgde voor metershoge vlammen en een felle rookontwikkeling. Gelukkig raakte niemand gewond.

Voor de veiligheid van de andere automobilisten en om de brandweer voldoende ruimte te geven bij de bluswerkzaamheden, werd besloten om de snelweg volledig af te sluiten in de richting van Hasselt. Het verkeer moest de snelweg verlaten via de afrit Wommelgem verlaten en lokaal een omleiding volgen.

Iets na 18u was de brand onder controle en konden twee van de vier rijstroken weer vrijgegeven worden. In combinatie met de avondspits is er uiteraard enorme hinder in de ruime regio rond Antwerpen. De snelweg richting Antwerpen bleef al die tijd open, gezien de wind de rook niet in die richting blies. Er stond wel een kijkfile.

Verkeer op lange afstand van Gent naar Hasselt of van Antwerpen naar Luik wordt aangeraden om te rijden via Brussel. Van Antwerpen naar Hasselt neem je best de E19 via Brussel.

© rr

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

jtp