Meer dan 150 Houthirebellen gedood bij gevechten in Jemen

Bij een “gerichte operatie” zijn ten zuiden van de strategische Jemenitische stad Marib de voorbije 24 uur meer dan 150 Houthirebellen gedood. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de internationaal erkende regering steunt in de strijd tegen de rebellen. Marib is al maanden het toneel van zware gevechten.

De coalitie meldt 33 operaties tegen de rebellen, waarbij acht militaire voertuigen zijn vernield, en dus meer dan 156 “terroristische elementen” zijn gedood.

Houthi-rebellen voeren al sinds 2014 strijd voor de onafhankelijkheid van Jemen. Ze hebben grote delen van het land veroverd, maar sinds 2015 krijgt de internationaal erkende regering in de strijd tegen de Houthi’s hulp van de door Saoedi’s geleide coalitie. Riyad beschouwt de rebellen als bondgenoten van Iran.

Het noorden van het land staat grotendeels onder controle van de rebellen, enkel Marib geldt nog als een “loyalistisch” bastion. De strijd om Marib begon in februari, maar is de voorbije weken weer opgeflakkerd. Die gevechten hebben de humanitaire crisis in het land, de zwaarste ter wereld volgens de VN, nog verder verergerd.

De zeven oorlogsjaren hebben het leven gekost aan tienduizenden mensen, voor het merendeel burgers. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Vandaag riskeren in Jemen bijna 400.000 kinderen de hongerdood. Twee op de drie Jemenieten, of niet minder dan 20 miljoen mensen, hebben hulp nodig.