Jonge Duivels staan voor cruciale match tegen Denemarken: “Zij zijn op dit leeftijdsniveau een topteam”

De nationale beloften spelen dinsdagavond om 20u in Leuven tegen Denemarken met het oog op het EK U21. Een cruciale match, want enkel de groepswinnaar stoot door. En net zoals de Jonge Duivels, die met 9 op 9 gestart zijn, hebben de Denen tot dusver al hun matchen gewonnen (6 op 6).

“De Denen zijn een topteam op dit leeftijdsniveau”, aldus bondscoach Jacky Mathijssen. “Als je hun resultaten van de voorbije jaren bekijkt, zie je héél veel groen (van gewonnen wedstrijden, nvdr). De voorbije vier edities hebben ze zich steeds gekwalificeerd voor het EK.” Onze nationale beloften wisten zich slechts één van die vier keren te plaatsen. “Op dit moment is Denemarken de terechte nummer één van onze groep. Maar wij gaan proberen het voetbal te brengen dat wij graag willen zien. Dat lukte de voorbije wedstrijden aardig, al is het wel een werkpunt om meer te doen met het balbezit dat we hebben. De Denen zijn fysiek sterk en gaan uit van een stevige organisatie. Wij gaan iets zoeken waarmee we hen hopelijk pijn kunnen doen.”

Ignace Van der Brempt werd met een lichte blessure teruggestuurd naar Club Brugge, maar verder kan Mathijssen rekenen op een voltallige kern. Genk-doelman Maarten Vandevoordt is normaal gezien weer beschikbaar nadat hij tegen Kazachstan aan de kant stond met een enkelblessure. Achterin kan Arthur Theate in de ploeg komen. De verdediger van Bologna sloot zondagavond nog aan bij de groep nadat hij vorige week met de Rode Duivels in Italië had doorgebracht voor de Final Four van de Nations League.