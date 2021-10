Zeker dertien doden bij busongeval op overstroomde brug in China

Bij een ongeval met een bus op een overstroomde brug in de Chinese provincie Hebei zijn maandag zeker dertien doden gevallen. Eén persoon is nog vermist. Dat meldt de staatszender CCTV. Aan boord waren 51 passagiers.

De bus viel van een brug in de rivier Hutuo. Er konden nog 37 passagiers levend gered worden. Op videobeelden is te zien hoe sommigen erin slaagden uit de bus te klimmen en zichzelf in veiligheid brachten op het wrak.

De brug was overstroomd omdat uit een stuwmeer stroomopwaarts water was vrijgekomen. Voertuigen probeerden om desondanks toch de overkant te bereiken. De buschauffeur werd opgepakt.