PODCAST. Het proces van het jaar gaat van start: “Die eerste dag wordt een calvarietocht voor Bart De Pauw”

Lang waren ze anoniem, de vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Maar deze week start het proces, en dan komen ze vól in de spotlights. Wie zijn die vrouwen? Hoe kwamen ze met De Pauw in contact? En waarvan beschuldigen ze hem concreet? In deze podcast blikken we vooruit naar het proces van het jaar, en vertellen reporters Cedric Lagast en Pieter Huyberechts het verhaal van elke vrouw apart. “Stel u dat voor. Bart De Pauw die samen met zijn vrouw naar het kantoor van Wouter Vandenhaute wordt gesommeerd. En de grote baas zegt: Gedraag u, ten opzichte van jonge vrouwen.”