Man in levensgevaar na verdrinking in Plopsaqua Hannuit-Landen

Een man verkeert in levensgevaar na verdrinking in het waterpretpark Plopsaqua in Hannuit, net over de grens met het Vlaams-Brabantse Landen. Dat meldt het parket van Luik maandag, dat niet kon preciseren of het incident zondag of maandag is gebeurd.

Het was bij aankomst in het opvangbassin van de wilde rivier van Plopsaqua dat een man in moeilijkheden verdronk. Op bewakingsbeelden konden de speurders zien dat de man zwaaide, maar niemand hem zag. Daarna verdween hij onder water. Het slachtoffer werd enkele minuten later gered. Volgens de jongste informatie waarover het parket beschikt, verkeert de man in levensgevaar.

De vrouw van het slachtoffer heeft maandag klacht ingediend. Er werd proces-verbaal opgesteld tegen de inrichting en de redders voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar.

Plopsaqua Hannuit-Landen opende op 9 juni officieel de deuren. Het is niet het eerste veiligheidsincident in het complex van 4.800 vierkante meter. Begin september werd een kind in het buitenzwembad van de verdrinking gered door een bezoeker. Na het incident kondigde Plopsaqua een herziening van het veiligheidsbeleid aan.