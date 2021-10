Compromis op regeringstafel: overheid wil langdurig zieken aan slag krijgen, mét sanctie als “allerlaatste” middel

Op de tafel van de federale regering ligt op dit moment ook een compromis over de re-integratie van langdurig zieken. Opvallend is dat de verschillende partijen lijken in te stemmen met een beleid waarbij de zieke ook gesanctioneerd kan worden als hij niet meewerkt aan het traject richting werk. “Maar dat is pas de allerlaatste stap”, klinkt het. “We doen er alles aan om die mensen eerst mee te krijgen.”