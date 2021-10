Opgestapte Kurz zal niet aan touwtjes blijven trekken in Oostenrijk: “Ik word geen schaduwkanselier”

De zaterdag opgestapte Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zegt niet van plan te zijn om achter de schermen aan de touwtjes te blijven trekken. “Ik ben geen schaduwkanselier”, schrijft hij in een online mededeling. Iets eerder op de dag had Kurz’ vroegere minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg de eed afgelegd als nieuwe kanselier.

De in opspraak geraakte oud-kanselier kondigde verder aan dat hij het werk van de regering zal blijven steunen, als voorzitter van zijn ÖVP en als toekomstig fractieleider in het parlement. In een eerste publiek statement had Schallenberg gezegd dat hij nauw wil blijven samenwerken met Kurz.

LEES OOK. Van “sms’jes uit context” tot verdachte opiniepeiling: waarom Oostenrijks kanselier aftreedt (+)

Volgens de oppositie in Oostenrijk zal Kurz in zijn nieuwe positie bijzonder invloedrijk blijven, wat betekent dat er geen echt nieuwe start komt voor de Oostenrijkse politiek. Die nieuwe start is nodig, menen ze, nu Kurz verdacht wordt van corruptie.

Als minister van Buitenlandse Zaken zou Kurz in 2016 betrokken zijn geweest bij het omkopen van kranten met belastinggeld. Het doel was positieve berichtgeving over Kurz en de ÖVP. In 2017 werd hij met zijn 31 jaar de jongste regeringsleider ter wereld. Sinds begin 2020 regeert hij met de Groenen.