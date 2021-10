Wanneer zien we Bob de Bouwer: kan Roberto Martinez de Rode Duivels verjongen en tactisch flexibeler maken?

“Geloven jullie nog in ons? Wij denken van niet.” Yannick Carrasco wierp de vraag voor de voeten van de pers. België eindigde vierde in de Nations League en de kritiek op de Rode Duivels neemt toe. Om het geloof in de nationale elf weer aan te wakkeren, moet bondscoach Roberto Martinez zijn team verjongen en minder conservatief worden in zijn spelsysteem. Niet simpel, maar het is tijd om te experimenteren.