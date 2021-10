Niet alleen voor ‘Squid game’ gaat het snel: Koreaanse is dankzij debuutrol in populaire serie nieuwe gezicht van Luis Vuitton

In enkele weken tijd is HoYeon Jung, nummer 067 in de Netflixhit ‘Squid Game’, uitgegroeid tot een echte wereldster. De Koreaanse is dankzij haar debuutrol nu ook het nieuwe gezicht van het modemerk Luis Vuitton.

Sinds de serie Squid Game na de Koreaanse markt de hele wereld verovert – de kans is groot dat het de best bekeken serie ooit wordt op de streamingdienst – is het Instagramaccount van HoYeon Jung ontploft. Op enkele weken tijd ging de actrice, die gestalte geeft aan het personage Sae-byeok of nummer 067, op het sociale mediakanaal van enkele duizenden naar bijna twaalf miljoen volgers. Dat ontging ook de mensen van het modehuis Luis Vuitton niet. Niet dat zij niet eerder oog hadden voor HoYeon Jung, want de Koreaanse mag als model al jaren shows lopen voor het merk.

Maar er is nog een groot verschil tussen op de catwalk mogen verschijnen en als ambassadeur wereldwijd de kleren, juwelen en horloges mogen aanprijzen voor dat merk. HoYeon Jung zal binnenkort dan ook te zien zijn in de reclames voor Vuitton: denk aan glossy magazines, bushokjes maar ook billboardgrote advertenties. Ook het sportmerk Adidas heeft haar intussen gevraagd voor een advertentiecampagne. Niet slecht voor de vrouw die in 2013 als derde eindigde in de Koreaanse versie van Next Top Model en nog maar heel recent acteerlessen nam. Squid Game is trouwens niet alleen haar debuutrol, het is ook de eerste rol waarvoor ze audities aflegde. Van goede keuzes maken gesproken.