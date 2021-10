Ook assistenten weg bij KV Kortrijk, Belhocine grootste kandidaat T1

KV Kortrijk verliest na hoofdcoach Luka Elsner ook assistent Serge Costa (T3) en physical coach Leo Djaoui aan Standard. Daardoor moet de club op zoek naar een zo goed als volledig nieuwe trainersstaf. Van de assistenten blijft alleen Bart Meert (T2) aan boord. De tijd dringt, want vrijdag staat de clash tegen Club Brugge al op het programma. Meert depanneerde vorig seizoen al twee matchen in afwachting van de komst van Elsner. Idealiter volgt er snel witte rook over de komst van een nieuwe coach. Karim Belhocine, de ex-coach van Charleroi, ligt in poleposition om Elsner op te volgen. (gco)