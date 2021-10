Voor het eerst een man voor assisen na haatberichten op Facebook: “Vrouwen laten me links liggen. Ik zie daar seksueel van af”

In Luik staat deze week voor het eerst een man voor een assisenjury terecht, omdat hij op sociale media haatberichten schreef tegen de vrouwen. Sami Haenen (34) was naar eigen zeggen gefrustreerd, omdat hij bij hen geen succes had. “Mannen zoals ik zien seksueel af doordat vrouwen hen links laten liggen”. Volgens het Luikse gerecht gaat het om een drukpersmisdrijf, en die moeten nu eenmaal voor assisen komen.