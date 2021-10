Federale regering moet vandaag begroting op tafel leggen, met al twee struikelblokken minder, maar: “Pas een akkoord als er over álles akkoord is”

Gisteravond was er nog geen witte rook. Maar wanneer u dit leest, ligt er een normaal gezien een begrotingsakkoord op tafel. Net op tijd voor de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer. Niet dat er gisteren geen grote knopen werden doorgehakt.Alle ministers raakten het eens over hoe ze de snel stijgende energiefacturen willen aanpakken. En ook over het lastige dossier van de langdurig zieken kwam een compromis uit de bus. Maar iedereen aan tafel hield gisteren vol: “Er is pas een akkoord als er over álles een akkoord is.”