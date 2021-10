Rode Duivels mathematisch nog niet zeker van WK in Qatar: Wales doet wat het moet doen en wint van Estland

De Rode Duivels konden maandagavond zeker zijn van een ticket voor het WK 2022 in Qatar, maar daar besliste Wales anders over. De Welshman wonnen met 0-1 op het veld van Estland. Volgende maand moeten de Rode Duivels dus nog aan de bak om de kwalificatie veilig te stellen.

Na de overwinning tegen Estland staat Wales nu op elf punten, dat zijn er vijf minder dan België. Met nog twee wedstrijden te gaan zouden de Welshman in principe nog over de Rode Duivels kunnen springen, maar die kans lijkt zo goed als onbestaande. België speelt op 13 november nog tegen Estland en sluit de WK-kwalificatiecampagne drie dagen later af tegen Wales. Een overwinning tegen de Esten volstaat voor de Rode Duivels om zich te kwalificeren voor het WK.

Verder deed ook Tsjechië wat het moest doen in de groep van de Belgen. De Tsjechen wonnen met 0-2 op het veld van Wit-Rusland en tellen net als Wales elf punten. In tegenstelling tot Wales en België heeft Tsjechië wel maar één kwalificatiewedstrijd meer te gaan. Het lijkt er dus op dat Wales met de tweede plaats zal gaan lopen.

In maart 2022 strijden tien tweedes in de kwalificatiegroepen en de twee beste groepswinnaars van de Nations League in barragewedstrijden om de laatste drie WK-tickets.