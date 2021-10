Duitsland kwalificeert zich als eerste voor het WK

Duitsland heeft zich als eerste gekwalificeerd voor het WK 2022 in Qatar. Een doelpunt van Kai Havertz, één van Jamal Musiala en twee treffers van Timo Werner waren goed voor een ruime 0-4-zege bij eerste achtervolger Noord-Macedonië. Doordat nummer drie Armenië niet kon winnen op het veld van Roemenië (1-0-verlies) is Duitsland nu al zeker dat het als groepswinnaar eindigt in groep J.