Noa Lang geeft meteen visitekaartje af bij eerste basisplaats voor Oranje: “Hij doet denken aan Van Persie”

De camera’s waren meteen op hem gericht. Lang kreeg uitgerekend in ‘zijn’ Rotterdam zijn eerste basisplaats voor het Oranje van Van Gaal. In De Kuip van ex-club Feyenoord mocht hij profiteren van de blessure van Cody Gakpo. Zijn familie zat apetrots in de tribune. Wenkbrauwen gefronst, zich breder makend dan hij is, wandelde hij in close-up het veld op.

Zijn stoere houding vertaalde zich in branie op het veld. Lang liet zich gelden, eiste ballen op, was betrokken in het samenspel en probeerde geregeld de combinatie aan te gaan met de uitzakkende spits Memphis Depay. Op het kwartier loodste die hem na een breed uitgesponnen een-twee door de defensie. Vanuit een schuine hoek trapte Lang met zijn mindere linker echter voorlangs.

Eerste assist

Op dat moment stond het al 1-0. Na een sterke beginfase had kapitein Virgil van Dijk de muur van Gibraltar gesloopt met een rake kopbal op een hoekschop van Depay. Diezelfde Depay kreeg vanop de stip de gelegenheid er eentje bij te doen, maar doelman Bradley James Banda vierde zijn eerste cap voor Gibraltar door zijn penalty te pakken.

LEES OOK. Noa Lang amuseert zich bij zijn eerste basisplaats en leidt met knappe acties twee doelpunten in tegen Gibraltar

Enkele minuten later was hij toch gezien toen Lang naar binnen sneed en Davy Klaassen alleen voor doel zette. Die bood Depay onbaatzuchtig de 2-0 aan. Een ingeving die Lang even later nog eens dunnetjes zou overdoen – deze keer vond Klaassen geen afspeelpunt. De 3-0 kwam er dan toch: de bal ging opnieuw op de stip na aangeven van de VAR. Weer handspel. Deze keer had Banda geen verhaal.

Na rust leverde Lang ook zijn eerste assist. Hij legde een voorzet dood, ging zijn mannetje voorbij en schilderde de bal op het hoofd van Denzel Dumfries. Met Arnaut Danjuma mocht nog een flankaanvaller die in Jan Breydel gespeeld heeft, komen meedoen en ook hij maakte indruk: de man van Villarreal had enkele snedige acties in huis en trapte op assist van Wout Weghorst de 5-0 binnen. In het slot zorgde Donyell Malen nog voor nummer zes.

© EPA-EFE

Spelverdeler op links

Na 78 minuten mocht Lang inrukken, maar onze noorderburen waren meteen gecharmeerd. “Lang speelde echt sterk”, vertelde analist en oud-international Rafael van der Vaart voor televisiekijkend Nederland op NOS 3. “Met zijn acties creëerde hij openingen. Hij brengt precies wat je nodig hebt tegen dit soort tegenstander. Hij speelt zo’n beetje als een spelverdeler aan de linkerkant, echt waanzinnig om naar te kijken. Ik hou ook van zijn uitstraling. Hij speelt nu nog maar voor de tweede keer voor Nederland, maar heeft gewoon schijt aan alles.” Collega Pierre van Hooijdonk vulde aan: “Hij doet me denken aan Robin van Persie. Die eiste in zijn eerste wedstrijden bij Feyenoord ook alles op. Die kwaliteit straalt er gewoon van af.”

Door de zege blijft Nederland op kop van kwalificatiegroep G met 19 op 24 en staat het weer een stapje dichter bij het WK 2022 in Qatar. Net zoals Lang, die een mooie sollicitatie kan voorleggen. Bij Club Brugge mogen ze zich intussen in de handen wrijven nu enkele dagen na Charles De Ketelaere ook Noa Lang zich nog eens in de kijker speelde voor zijn land.