Visserijconflict met Verenigd Koninkrijk: elf landen, ook België, tekenen verklaring

Elf landen, waaronder ook België, hebben maandag een gemeenschappelijke verklaring ondertekend waarin ze hun kritiek uiten op de reactie van het Verenigd Koninkrijk in de kwestie van de visvergunningen. Frankrijk had opgeroepen om een Europees front te vormen na de Britse beslissingen over die vergunningen.

“Het antwoord van het Verenigd Koninkrijk op de aanvragen voor visvergunningen is onvolledig en ongepast”, zegt het Franse ministerie van Zee, in een persbericht, na een Europese Ministerraad van Landbouw en Visvangst in Luxemburg. België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden ondertekenden de verklaring.

Het brexitakkoord, dat eind vorig jaar werd gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, bepaalt dat Europese vissers kunnen blijven werken in sommige Britse wateren. Ze moeten wel een vergunning hebben, waarbij ze moesten aantonen dat ze er eerder al hebben gevist. Maar Fransen en Britten discussiëren over welke bewijzen daarvoor precies moeten geleverd worden.

Londen en het kanaaleiland Jersey kenden in totaal iets meer dan tweehonderd definitieve vergunningen toe in de betrokken visgebieden (de zone van 6-12 zeemijl van de Britse kust en de Kanaaleilanden). Frankrijk eist er nog 244.

“Deze gemeenschappelijke verklaring is een belangrijke stap, want alleen met een collectief antwoord zal de Europese Unie op een serene manier de onderhandelingen met onze Britse partner kunnen tegemoet zien”, zei Annick Girardin, de Franse minister van Zee, in het persbericht. Girardin zei ook dat de “Europese en Franse antwoorden op de Britse voorstellen” later deze maand publiek gemaakt zullen worden. Ze beloofde “mogelijke vergeldingsmaatregelen”.