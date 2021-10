Kernkabinet over begroting loopt helemaal vast: ministers verlaten onderhandelingstafel

Er is nog geen akkoord over de federale begroting. Persagentschap Belga meldde om iets voor vijf uur vanmorgen wel dat er zo’n akkoord was, maar het was te mooi om waar te zijn. De vicepremiers en premier Alexander De Croo (Open VLD) hebben de onderhandelingstafel inderdaad verlaten. Maar zónder akkoord.

Het beloofde een moeilijke oefening te worden, de begrotingsbesprekingen van dit jaar. Met maar liefst zeven verschillende partijen rond de tafel is het een koehandel om iedereen te voorzien van de nodige trofeeën. En van de onvermijdelijke blutsen. Toch leek er vannacht een akkoord in de pijplijn te zitten. Een vicepremier liet ons nog voor middernacht weten dat er nog slechts enkele knooppunten op tafel lagen, waaronder enkele hervormingen in de arbeidsmarkt en de sociale bijdragen van voetballers.

Maar op die arbeidsmarkthervorming is het vannacht serieus misgelopen. Verschillende bronnen bevestigen aan onze redactie dat de PS op een gegeven moment een bereikt deelakkoord op de helling plaatste, waarop vicepremier Sophie Wilmes (MR) boos de tafel heeft verlaten, en met de wagen is weggestoven uit de Wetstraat 16. De gesprekken liepen vast op twee punten: e-commerce en de plusplannen. Die eerste discussie draait om het versoepelen van de arbeidsvoorwaarden voor nachtwerkers, zoals de Deliveroo-maaltijdbezorgers. De liberalen wilden daar heel ver in gaan, de socialisten sputterden tegen. Bij de plusplannen zien we net de omgekeerde verhouding: de socialisten willen de fiscale vrijstelling voor een eerste werknemer zo veel mogelijk afschaffen, de MR wil die vrijstelling net uitbreiden naar de tweede en derde werknemer van een nieuw bedrijf.

Reden tot hoogspanning dus, waardoor ex-premier Wilmès op een gegeven moment het ruime sop koos. Daarop werd nog goed anderhalf uur verder gepraat, zonder Wilmès. Maar toen ook verschillende andere ministers de gesprekstafel verlieten, zat er voor premier De Croo niets ander op dan de stekker uit de kern te trekken. De contouren van het akkoord zijn er dus wel: op die twee punten na is er geen onenigheid meer. Maar De Croo zal de komende uren nog enkele bilaterale gesprekken moeten opstarten om het één en ander uit te klaren.

Deze namiddag geeft hij zijn State of the Union in de Kamer. In de loop van de voormiddag zou er normaal gezien als een persconferentie moeten komen waarop de verschillende ministers hun nieuw beleid toelichten, maar gezien de huidige ontwikkelingen is het hoogst onzeker dat die persconferentie er effectief komt.

