Federale regering bereikt akkoord: dit weten we al over de nieuwe begroting

De begrotingsonderhandelingen zijn afgerond, een akkoord werd dinsdagochtend bereikt. En da’s niets te vroeg, want om 14.15 uur wordt premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring. Hieronder een overzicht van wat we al weten.

De federale regering moest zo’n 2 miljard euro zien te vinden om het begrotingstekort zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Het gros van het eerste miljard wordt weggewerkt met maatregelen die al bij de start van de regering zijn vastgelegd en die nu nog doorwerken. Voor het tweede miljard was met de effectentaks ook al 430 miljoen euro binnen.

DOKTERSBRIEFJE

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil iedereen zijn verantwoordelijkheid laten nemen. Wie kort ziek is, zal geen doktersbriefje meer nodig hebben voor één afwezige dag. Dit kan drie keer per jaar. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) worden wel vrijgesteld van deze nieuwe maatregel.

LANGDURIG ZIEKEN

Anderzijds worden ook maatregelen genomen omlangdurig ziekenweer aan het werk te krijgen: zo zullen langdurig zieken die pertinent weigeren om de verplichte vragenlijst in te vullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan, straks 2,5 procent van hun uitkering kunnen verliezen. Dat geldt ook voor langdurig ­zieken die zonder geldige reden meermaals weigeren in te gaan op een gesprek met een terugkeer-naar-werk­coördinator.

- Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers is er ook een sanctie wanneer ze bovenmatig veel zieken hebben. De sanctie bedraagt 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal.

- Ook voor de ziekenfondsen is er een sanctie als ze te weinig mensen aan de slag helpen. Er wordt dan gesneden in de administratieve vergoeding die de overheid hen uitbetaalt.

- De gewesten krijgen dan weer extra geld van de federale overheid als ze meer zieken naar werk begeleiden.

ENERGIEFACTUUR

Ook over de energiefactuuris er nu al zo goed als overeenstemming. Zo wordt het uitgebreide sociaal tarief, waar nu 1 miljoen gezinnen recht op hebben, verlengd. Elk gezin krijgt door de hervorming ook zo’n 30 euro korting op de jaarfactuur.

- Daarbovenop komt er ook nog een bijkomende eenmalige korting van 80 euro minimum, eveneens voor mensen die recht hebben op het sociaal tarief. Op die manier kan de maatregel snel worden ingevoerd en wordt hij toch gefocust op de groepen die de tegemoetkoming het meest nodig hebben.

- Daarnaast krijgen de OCMW’s ook een budget voor mensen die net geen recht hebben op het sociaal tarief.

TAKS OP VLIEGTICKETS

Een andere nieuwigheid is een taks op vliegtuig­tickets. Het gaat om een soort van CO2-compensatie op alle vluchten van minder dan 500 kilometer. Reizen naar Parijs of Amsterdam gebeurt nu al vaak met de trein, maar de taks moet dat nog verder stimuleren. Die taks moet 20 miljoen euro in het laatje brengen.

WERK

Het plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid af te schaffen, wordt deels uitgevoerd. Dat zal de schatkist 300 miljoen euro kosten. De lastenverlaging voor mensen die rond de 2.000 euro netto verdienen, zal tussen de 100 en 150 euro per jaar bedragen.

Daarnaast zorgt de regering nog voor een werkbonus. Dat gebeurt door de sociale bijdragen op de laagste brutolonen te verminderen, waardoor de betrokkenen dus meer nettoloon overhouden en het aantrekkelijker wordt om te werken.

KLIMAAT

De regering is het ook eens geraakt over de oprichting van een orgaan dat het klimaat in de gaten moet houden. Een beetje zoals de CREG de energiewaakhond is en het OCAD de terreurdreiging monitort. Het nieuwe instituut - het kind moet nog een naam krijgen - zal dus analyses maken over het klimaat en de regering daarover adviseren.

FISCAAL GUNSTREGIME PROFVOETBALLERS

Ook over de fiscale en sociale voordelen die profvoetballers en profclubs krijgen, zijn de onderhandelaars het eens geraakt. Bedoeling is dat er 43 miljoen euro wordt geknipt in de voordelen die (vooral) profvoetballers krijgen. Aan de lagere bedrijfsvoorheffing voor de clubs zou er niet worden geraakt, maar sommige spelers moeten straks wel meer RSZ betalen. Het gaat volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om de grootste verdieners. Ook makelaars worden getroffen door de begroting. Zij mogen voortaan niet meer dan 3 procent van het spelersloon inbrengen als beroepskosten.

OOK INVESTERINGEN

Naast 2 miljard euro aan besparingen investeert de regering ook een flink bedrag. Het gaat om 1 miljard euro, volgens PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) een historische ommekeer op het vlak van investeringen. Dat geld komt bovenop de 1,25 miljard euro die al voorzien was, naar aanleiding van het Europees relancegeld.

SPOOR

Een kwart van dat miljard euro wordt extra geïnvesteerd in het spoor. Die 250 miljoen euro (die bovenop de 365 miljoen komt die eerder al was voorzien in het regeerakkoord) moet zorgen voor meer treinen, toegankelijkere stations, een verdubbeling van het goederenvervoer en een betere lijn tussen Brussel en Luxemburg. Ook de ontwikkeling van nachttreinen krijgt door het extra geld een duwtje in de rug.

ZORG EN CYBERSECURITY

Daarnaast is er 384 miljoen euro voor veiligheid en digitalisering. Het gaat dan concreet om extra investeringen voor cybersecurity en de digitalisering van de politie, douane en de sociale zekerheid. Voor de renovatie en het energievriendelijk maken van overheidsgebouwen is er dan weer in 184 miljoen euro voorzien. En ook de zorg krijgt nog eens 144 miljoen euro extra. Voor innovatie tot slot is er 39 miljoen euro vrijgemaakt. Samen goed voor 1.001 miljoen euro.