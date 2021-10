Parket-generaal bij Hof van Cassatie ziet geen reden om veroordeling van topmagistraat Johan Sabbe te verbreken

Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie ziet geen reden om de veroordeling van de Oost-Vlaamse topmagistraat Johan Sabbe te verbreken. Dat is dinsdag gebleken op de zitting van het hoogste hof. Sabbe werd veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid van zijn vrouwelijke chauffeur en ongewenst seksueel gedrag op het werk maar ging daartegen in cassatie.

De Oost-Vlaamse procureur des konings werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. Een vrouw die als chauffeur voor Sabbe had gewerkt, beschuldigde hem van ongewenst seksueel gedrag op het werk. Sabbe ontkende dat hij zijn vrouwelijke chauffeur had betast in het kruis en aan de borsten, en kaderde het sturen van expliciete berichten en een foto in zijn onderbroek in een aantrekkingsspel tussen twee volwassenen.

Het hof van beroep achtte zowel de aanranding van de eerbaarheid als het ongewenst seksueel gedrag op het werk bewezen. Sabbe ging in cassatie tegen het arrest. Zijn advocaat, meester Joris Van Cauter, voerde aan dat de procureur niet in beroep kon gaan omdat zijn dossier meteen door het Gentse hof van beroep was beoordeeld. Ook dat het hof van beroep niet was voorgezeten door de eerste voorzitter van het hof van beroep, en dat een aantal stukken niet uit de debatten waren geweerd, waren volgens de advocaat redenen om het arrest te verbreken.

Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie ziet in de aangevoerde argumenten echter geen reden om het arrest te verbreken. Sabbe’s advocaten komen volgende week nog aan het woord.