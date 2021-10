EasyJet ziet vraag naar vliegreizen herstellen

De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet krikt de capaciteit verder op, en zal van oktober tot en met december ongeveer 70 procent van het aantal zitjes aanbieden in vergelijking met dezelfde periode in 2019, voor corona. Dat heeft de lagekostenmaatschappij dinsdag aangekondigd.

“Het is duidelijk dat het herstel bezig is”, zei EasyJet-topman Johan Lundgren in een persbericht. Volgens de maatschappij heeft de aankondiging van een versoepeling van de reisbeperkingen de boekingen een duw in de rug gegeven. Er is veel vraag naar winterzonbestemmingen en ook de zakenreizigers keren terug. Er worden daarom 100.000 zitjes extra in de markt gezet. Lundgren verwacht dat de capaciteit nadien verder zal toenemen.

De periode oktober-december is het eerste kwartaal in het gebroken boekjaar van EasyJet. Tijdens de zomermaanden (het vierde kwartaal van het vorige boekjaar) vloog de budgetvlieger op een capaciteit van 58 procent tegenover 2019. De verliezen halveerden tegenover de zomer van 2020, klinkt het.

Over het volledige gebroken boekjaar 2020-21 verwacht EasyJet een verlies voor belastingen te hebben geleden van 1,135 tot 1,175 miljard pond (1,34 tot 1,38 miljard euro). In het boekjaar 2019-20 ging het om een verlies van 835 miljoen pond, dat was toen het eerste jaarverlies ooit voor EasyJet.