“Sharon heeft een paar keer geprobeerd de relatie met hem gedaan te maken. Maar hij bleef haar maar stalken en lastigvallen.” Op het assisenproces rond de dodelijke crash met Sharon Gruwez (22) hebben haar ouders aan de jury uitgelegd hoe machteloos zij zich voelden tegenover beschuldigde Davy Kesteman. “Als hij in haar buurt was, was het altijd ongeluk”, zegt haar papa James.