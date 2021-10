Scholen in lockdown, straat afgesloten in Tielt: agressief persoon verschanst zich in woning

In Tielt werd dinsdagmiddag de Stationsstraat afgesloten nadat een verdacht persoon gesignaleerd werd in de straat. De twee scholen aldaar, Campus De Reynaert en het Sint-Jozefsinstituut, gingen in lockdown. De persoon zou zich verschanst hebben in zijn woning.

Stationsstraat in Tielt — © bfr

De leerlingen werden aangemaand om op de grond te gaan zitten en de deuren en gordijnen moesten dicht. De ordediensten laten weten dat de gezochte persoon niet in de scholen rondliep, maar dat het louter om een veiligheidsmaatregel ging.

Een leerling uit een van de scholen getuigt dat ze schoten hoorde en iemand hoorde roepen. De brandweer zou bij aankomst bedreigd zijn met een kruisboog. Intussen kunnen de leerlingen via een alternatieve route naar huis.

“Het is om half elf begonnen. Ze proberen iemand uit het huis te krijgen maar het lukt niet”, zegt een getuige. “Aan de achterkant van het huis is de politie op daken gekropen. Het huis is helemaal omsingeld en sinds een half uur zijn de speciale eenheden ook ter plaatse”, klinkt het.

Op Facebook meldt de stad Tielt dat de brandweer in de Stationstraat op een agressief persoon botste. “Die heeft zich verschanst in zijn woning. De politie is ter plaatse en heeft de buurt veiligheidshalve afgezet”, klinkt het. Ook de politie bevestigt dat via Twitter.

De lockdown van de scholen roept herinneringen op aan het incident vorige donderdag in Kortrijk en Waregem. Toen leidde de zoektocht naar een gewapende jongeman ook tot de sluiting en zelfs evacuatie van de scholen.

