Altijd al eens willen meespelen in een film? Makers ‘Zillion’ zoeken figuranten voor pikante shoot

De opnames van ‘Zillion’, een epos over de rise and fall van ‘s lands grootste discotheek ooit, zijn volop bezig. Jonas Vermeulen (Frank Verstraeten), Matteo Simoni (Dennis Black Magic), Charlotte Timmers en Barbara Sarafian vertolken de hoofdrollen. Regisseur is Robin Pront van de gevierde film D’Ardennen. Omdat de echte Zillion al jaren tegen de vlakte ligt, moest de filmmaker op zoek naar een discotheek die de gelijkenis met de Zillion kan doorstaan. Roger Kerremans, zaakvoerder van dancing Kokorico in Zomergem, was met zijn bedrijf Techno Construct het technisch genie achter het decor en de fabuleuze lichtspin van de Antwerpse megadiscotheek. Ook in de Kokorico hangt een indrukwekkende hightech lichthemel.

Om tijdens de opnames van de Kokorico een bruisende danstempel te maken, zijn nog altijd figuranten nodig. Op donderdagen 28 oktober en 4 november en op vrijdag 5 november worden nog een mannelijke (tussen 16 en 59 jaar) en vrouwelijke feestvierder (tussen 16 en 50 jaar) gezocht. Op vrijdag 29 oktober is nog een mannelijke (tussen 18 en 60 jaar) en vrouwelijke (tussen 18 en 50 jaar) toeschouwer nodig voor een erotische avond met schuimkanon. Figuranten krijgen een vergoeding van 25 euro. Je houdt best rekening met lange draaidagen, die al om 6 uur ’s morgens kunnen starten.