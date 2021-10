Slachtoffers seksueel misbruik kunnen geen proces aanspannen tegen de Kerk, zegt Europees Hof: “Dit is een zwarte dag”

Vierentwintig slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke priesters kunnen geen proces voeren tegen de Heilige Stoel. Eerder had het Belgische gerecht geoordeeld dat het Vaticaan immuniteit geniet, en die uitspraak gaat niet in tegen de rechten van de slachtoffers, oordeelt het Europees Hof nu. Tot ontzetting van advocaat Walter Van Steenbrugge: “De paus is onaantastbaar.”