Luik Natie in Waaslandhaven neemt eerste batterij ‘Tesla Megapack’ in België in gebruik

Op de site van Luik Natie in de Waaslandhaven heeft energiebedrijf Engie een ‘Tesla Megapack’ geïnstalleerd, een grote batterij om energie op te slaan. Dankzij het batterijsysteem, in combinatie met de zonnepanelen en windturbine op de site, is Luik Natie de eerste koolstofneutrale logistieke speler in de Antwerpse haven.

De Tesla Megapack werd dinsdag ingehuldigd op de site van Luik Natie. Engie installeerde er in het verleden ook al 3.800 zonnepanelen, in combinatie met de windturbine goed voor ruim 4 megawatt aan lokale hernieuwbare energie. Dankzij de batterij zal Luik Natie die groene stroom meer kunnen benutten en dus minder teruggeven aan het elektriciteitsnet.

De batterij , met een capaciteit van 1,25 MWh, slaat de overschotten zonne- en windenergie op om die vervolgens te gebruiken op momenten wanneer er onvoldoende wind of zon is. Het systeem zorgt ook voor bedrijfszekerheid bij spannings- of stroomuitval.

Mede dankzij de batterij kan Luik Natie zich nu officieel CO2-neutraal noemen. De resterende uitstaat van de site wordt gecompenseerd via bebossingsprojecten in Guatemala en Burkina Faso.

Engie financiert het project via een derde investeerdersmodel. Luik Natie wordt na 10 jaar eigenaar van de batterij en de zonnepanelen.

Van de kostprijs van zo’n 800.000 euro draagt de Vlaamse overheid 168.000 euro bij. Volgens minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), die ook aanwezig was op de inhuldiging, zijn batterijen voor bedrijven de manier bij uitstek om het net te ontlasten en om zelf een lagere factuur in de bus te krijgen. “Ik hoop oprecht dat deze samenwerking tussen Engie en Luik Natie en de inzet van deze batterij in de omslag naar 100 procent duurzame energievoorziening een voorbeeld kan zijn voor andere bedrijven in de Antwerpse haven en in de rest van Vlaanderen.”