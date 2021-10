Sint-Pauwels

Een onthaalmoeder uit Sint-Pauwels moest voor de correctionele rechtbank in Dendermonde verschijnen omdat in 2016 een bijna tweejarig kindje verdronk in haar zwembad. Volgens de ouders van Elize was de vrouw niet voorzichtig genoeg door een deur en een hek open te laten staan. Het parket spreekt zelf van een tragisch ongeval en vraagt de vrijspraak.