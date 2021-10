REACTIES SECTOREN. Comeos vreest door begroting voor nog eens duizenden banen in e-commercesector

Dat de federale regering geen maatregelen heeft genomen om nachtwerk in de e-commerce mogelijk te maken, kan er bij handelsfederatie Comeos niet in. “We verloren de voorbije jaren al 20.000 jobs aan de buurlanden, en daar dreigen er nog eens 20.000 bij te komen”, zegt Comeos in een persbericht.

LEES OOK. Federale regering bereikt akkoord: deze maatregelen staan in de nieuwe begroting

“De federale regering heeft nagelaten een opening te maken tot flexibiliteit in de arbeidsorganisatie, een cruciale maatregel om e-commerce in België uit te bouwen en Belgische jobs te creëren die anders naar het buitenland verdwijnen”, redeneert Comeos.

In plaats van zelf een beslissing te nemen, schuift de regering de bal door naar de sociale partners. Maar daar verwacht Comeos niet veel van. “De bespreking via een ronde tafel met de sociale partners is een sof. Onderhandelen doen we al tien jaar zonder resultaat.? De tijd van praten is voorbij, de maatregelen moeten nu komen”, vindt Comeos-topman Dominique Michel.

“De regering had eigenlijk een ideale hefboom in handen”, voegt hij nog toe. “E-commerce zal altijd blijven en alleen meer toenemen. En in het regeerakkoord staat dat de werkzaamheidsgraad gevoelig moet worden opgekrikt? Nu komen er 20.000 bijkomende jobs op de helling, dat zal een grote stap achteruit zijn.”

Agoria ziet “goede intenties, maar mindere uitwerking”

In haar begrotingsakkoord pakt de federale regering “de juiste thema’s aan”, maar werkte ze de maatregelen soms onvoldoende uit. Dat vindt Agoria, de sectorfederatie van de technologiebedrijven.

“De ambitie en het vertrekpunt van de begroting en de beleidsverklaring, namelijk dat tegen 2030 minstens acht op de tien personen van 20 tot en met 64 jaar een job hebben, zitten goed en delen we. De technologiesector wordt zelf sterk geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt. Vandaag tellen we 15.860 openstaande jobs, en we krijgen ze maar niet ingevuld”, zegt Agoria-CEO Bart Steukers.

Bart Steukers.

Met een aantal maatregelen uit het begrotingsakkoord worden volgens de technologiefederatie “de eerste stappen” naar de activering van onder meer langdurig zieken gezet. “In tijden van oplopende openbare schuld is er immers een “derde weg” naast de vermindering van de overheidsuitgaven en eventuele verhogingen van belastingen, namelijk: elke procent verbetering van de inactiviteitsgraad levert 2 miljard euro op volgens rekenwerk van het studiecentrum van Agoria”, aldus Steukers. Onder meer het inzetten op knelpuntberoepen en de maatregelen rond “interregionale mobiliteit van werklozen” kunnen rekenen op bijval.

De vijf individuele opleidingsdagen per jaar voor werknemers ziet Agoria dan weer niet zitten. “Dit is een maatregel die ik niet goed begrijp. Het is heel goed dat er meer aandacht gaat naar permanente vorming, maar het is een verkeerd antwoord op een juiste vraag. De vraag is hoe we meer mensen kunnen helpen bijscholen. Het antwoord is niet dit via de traditionele weg te gieten in meer vaste dagen per jaar”, vindt Steukers. “Opleiding kan en moet vandaag gepersonaliseerd verlopen, voor de ene met de voeten in het werkveld, voor de andere via nieuwe en interactieve technologieën en op maat gemaakte video’s.”

Dat er werk wordt gemaakt van flexibelere regels rond e-commerce, voor onder meer nacht- en avondwerk, vindt Agoria dan weer goed. Het is wel “jammer dat ze worden overgeheveld naar sociaal overleg”, luidt het.

Tot slot plaats de technologiefederatie onder meer nog vraagtekens bij de uitzondering voor kmo’s wat de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid betreft. “Dit lijkt discriminatie tussen groottes van bedrijven”, aldus Steukers.