Opnieuw 250 miljoen euro vrijgemaakt voor Oosterweelwerken

De Europese Investeringsbank (EIB) leent opnieuw 250 miljoen euro uit voor de financiering van de Oosterweelwerf. Het contract werd dinsdag getekend. In totaal houdt de bank 1 miljard euro ter beschikking.

De Oosterweelwerf kost ongeveer 3,5 miljard euro, waarvan 1 miljard wordt geleend bij de EIB. Daarvan werd nu al 500 miljoen uitgekeerd, melden de bevoegde ministers Matthias Diependaele en Lydia Peeters. De bedragen moeten op veertig jaar tijd worden terugbetaald.

Het gaat om een van de grootste leningen die de EIB ooit aan een project toekende, stelt vicevoorzitter Kris Peeters. In 2020 maakte de bank bijna 1,3 miljard euro beschikbaar in leningen aan Belgische projecten in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, watermanagement, onderwijs en KMO’s.

Als einddatum voor de werken wordt nog steeds 2030 gehanteerd.