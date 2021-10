Financieel vermogen Belg 26 miljard euro hoger

Het financieel vermogen van de Belgen is in het tweede kwartaal van dit jaar met 25,6 miljard gestegen, tot 1.181 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België.

De particulieren investeerden voor 14,7 miljard euro in financiële activa, in het bijzonder in beleggingsfondsen (9,9 miljard euro). Ook naar deposito’s (4,1 miljard euro), spaarrekeningen (3,5 miljard euro) en aandelen (300 miljoen euro) vloeide extra geld, terwijl er een daling was in beleggingen in schuldbewijzen (-2,2 miljard euro) en verzekeringsproducten (-1,4 miljard euro).

Maar ook de stijgende beurskoersen zorgden ervoor dat het vermogen van de Belgen aandikte, met zo’n 16 miljard euro.

De financiële verplichtingen stegen dan weer met 5,1 miljard euro naar 324,4 miljard euro. Het gaat vooral om een stijging van de hypothecaire kredieten (3,8 miljard euro).