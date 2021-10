Schokkend: beelden tonen hoe Amerikaanse agenten verlamde man uit de auto sleuren

Een zwarte verlamde man uit de Amerikaanse staat Ohio heeft een klacht ingediend tegen enkele agenten die hem uit een auto sleurden. In bodycambeelden, vrijgegeven door de politie van Dayton, is te zien hoe agenten hem bij zijn haar en armen uit de wagen sleuren nadat hij weigerde de orders van de agent op te volgen.

De 39-jarige Clifford Owensby werd aangehouden nadat hij een huis waar vermoedelijk drugs verhandeld wordt, verliet. De agenten vragen hem om uit te stappen zodat de een drugshond zijn werk kan doen. Owensby vertelt meermaals aan de agent dat hij niet kan uitstappen omdat hij verlamd is. De agent biedt aan hem te helpen, maar Owensby weigert en zegt dat de agent hem niet mag aanraken.

Owensby krijgt daarop twee keuzes van de agent: of hij werkt mee en laat zich uit de wagen helpen of hij wordt eruit gehaald. De agenten sleuren daarop de man uit de wagen: “ze behandelden me als een hond, als vuil.” De man zegt dat hij de zaak effectief voor de rechter zal brengen en heeft daarop de hulp ingeschakeld van de NAACP, die opkomen voor de rechten van personen met kleur. De woordvoerder van de NAACP zegt dat het niet gaat om een geval van raciaal profileren, omdat de agent die Owensby uit de auto sleurde, ook zwart was.

De zaak wordt intussen onderzocht door de gemeente Dayton, waardoor de beelden ook werden vrijgegeven. De beelden duren in totaal 12 minuten.

(tact)