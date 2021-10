“Ongrijpbare” eland na 2 jaar eindelijk verlost van autoband rond zijn nek

De 4,5 jaar oude en 270 kilo zware eland werd zaterdagavond gespot nabij Pine Junction, ten zuidwesten van Denver. Hoewel drie eerdere pogingen al op een fiasco waren uitgedraaid, slaagden enkele natuurbeschermers van Colorado Parks and Wildlife er deze keer wel in om het dier te verdoven en te verlossen van de autoband. Omdat ze niet door het staal in de band heen konden snijden, moesten de officials wel een stuk van zijn gewei afsnijden. “Idealiter hadden we de band aangepakt, maar we hadden niet veel tijd te verspillen”, luidt het bij official Scott Murdoch. Na het verwijderen van het gewei, de autoband en al het vuil dat erin zat, moest het dier zo’n 16 kilo minder meesleuren.

De eland werd voor het eerst met de autoband rond zijn nek gespot in juli 2019. De afgelopen jaren reisde het mannetje vaak door de heuvels, ongrijpbaar, zelfs voor diegenen die hem probeerden te helpen.

Volgens de natuurbeschermers is het niet uitzonderlijk dat wilde dieren verstrikt raken in voorwerpen. Zo zagen ze onder meer al herten, elanden, beren en andere dieren verstrengeld geraken in hangmatten, waslijnen, vakantieverlichting, meubels, kippenrennen, wasmanden, voetbalgoals en volleybalnetten.