LETTERLIJK. De ‘state of the union’ van premier De Croo

Premier Alexander De Croo sprak dinsdag in de Kamer zijn ‘state of the union’ voor het nieuwe begrotingsjaar uit. U vindt de integrale tekst van zijn toespraak hieronder.

Mevrouw de Voorzitter,

Geachte collega’s,

Precies een jaar geleden stonden we in ons land aan het begin van de tweede golf. Wat volgde was een onwezenlijk jaar. De lockdowns waren een echte beproeving. Met dank aan de vaccinaties, lijkt het zwaarste achter de rug. Maar toch zal deze coronatijd voor altijd een lelijk litteken blijven.

In die eerste weken van oktober bracht ik samen met de minister van Volksgezondheid werkbezoeken aan de ziekenhuizen Saint Luc in Sint-Pieters-Woluwe en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De gesprekken die we hadden met artsen en verpleegkundigen zinderden het hele jaar na.

Mais malgré toute la difficulté de la situation, partout j’ai pu assister à une formidable détermination. Pas l’ombre d’un doute, pas la moindre hésitation. Toujours le même engagement et cette même attention, malgré l’épuisement hérité de la première vague.

C’est cet engagement des soignants, partout dans notre pays, qui a fait la différence durant l’année écoulée. Sans eux, où en serions-nous aujourd’hui ?

Waar zouden we vandaag zonder de mensen in de zorg zijn ? En ik ben dan ook blij dat we hier, op de tribunes van dit parlement, vandaag zorgverleners van Saint Luc en van het UZA mogen verwelkomen. Namens de Regering – en ik hoop namens iédereen in dit parlement – wil ik hen, en met hen álle andere zorgverleners van ons land, uitdrukkelijk bedanken. Jullie vormden één onbreekbare ketting tegen het virus. Zonder jullie was het nooit gelukt dit jaar door te komen. Jullie hebben ons niet losgelaten. Wij laten jullie ook niet los.

C’est pourquoi nous investirons 1,2 milliard d’euros de plus dans les soins de santé l’année prochaine. Moyens aussi pour des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et plus de forces vives au chevet des patients. Et pour saluer l’engagement exemplaire des professionnels de santé, il existe aussi la prime d’encouragement unique.

De coronaperiode was ook mentaal zwaar, zeker voor jongeren. Al voor corona stond het mentaal welzijn van jongeren onder druk. Bijna een op zes tieners in ons land kampt met een psychische stoornis. De drempel naar psychologische zorg moét lager. Dat bleek vorige week opnieuw met de gebeurtenissen in Kortrijk en Waregem.

Daarom doen we ook in psychologische zorg een ongeziene investering. Maar er is veel meer nodig dan alleen maar geld. Er moeten ook muren worden gesloopt en grenzen verlegd. Mentaal welzijn mag niet alleen iets zijn van psychiaters of psychologen.

Nous devons impliquer tous ceux qui travaillent avec les jeunes. Des acteurs de quartier aux médecins généralistes, en passant par le personnel d’encadrement des élèves et les entraîneurs dans les clubs sportifs. C’est un véritable bouleversement culturel. Mais il est possible et nécessaire. Car intervenir plus vite permet d’éviter des problèmes plus graves.

Ons land moet ook de draaischijf blijven van vaccinontwikkeling en vaccinproductie. Onze onderzoekers en farmabedrijven spelen in de Champions League. We produceren in ons land coronavaccins voor de hele wereld.

Vorige week nog keurde de Wereldgezondheidsorganisatie het allereerste malariavaccin voor kinderen goed. Opnieuw: made in Belgium. Het vaccin zal de komende jaren tienduizenden kinderlevens redden.

Die leidende rol moeten we aanhouden. Daarom maken we middelen vrij voor een nieuwe Belgische virusbank om sneller te schakelen bij nieuwe pandemieën. We hernieuwen ook de alliantie met onze farma- en biotechbedrijven, zodat België de volgende jaren blijft groeien als internationale draaischijf voor vaccins en farma.

Bien entendu, la page du coronavirus n’est pas encore tournée. Nous devons rester vigilants et, avec les entités fédérées, nous prévoyons d’acheter les vaccins anti-covid en vue d’une troisième et d’une quatrième injection.

Comme toujours, nous prendrons nos décisions à la lumière de faits, de données scientifiques pour déterminer qui a besoin d’une vaccination supplémentaire et à quel moment, en nous appuyant sur les conseils d’experts et de vaccinologues.

Sur la scène internationale non plus, nous ne ménageons pas nos efforts. Car le coronavirus ne s’arrête pas à nos frontières. Nul n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas. C’est pourquoi notre pays déploie des efforts importants dans le cadre de l’initiative COVAX, une collaboration mondiale entre les autorités et les fabricants de vaccins.

*

Chers collègues,

La crise du coronavirus s’est couplée à une profonde crise économique, le plus grand choc de l’après-guerre pour les travailleurs salariés et indépendants et les entreprises. Pour les personnes les plus vulnérables.

Un choc. Alors que notre économie tournait à plein régime et qu’il n’y avait jamais eu autant de personnes au travail. Grâce à un solide train de mesures de soutien, nous avons fait de notre mieux pour préserver notre tissu économique. Tous niveaux de pouvoir confondus, nous avons dégagé une somme de presque 35 milliards pour protéger autant que possible nos familles et nos entreprises.

Le gouvernement fédéral a assumé plus que sa part de l’effort. Nous n’avons laissé personne sur le côté. Jamais la solidarité n’a été aussi tangible, concrète. Nos efforts ont permis de limiter le nombre de faillites d’entreprises et de contenir la hausse du chômage. Ils nous permettent aujourd’hui de récupérer plus rapidement.

Zoals het IMF vier weken geleden in haar consultatierapport schreef: “België heeft de uitdaging van COVID-19 goed doorstaan, met een krachtige en volgehouden reactie van het gezondheids- en economisch beleid.”

Niet enkel onze reactie was krachtig. Ook het herstel is krachtig: 2021 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de Belgische economie op ongeziene wijze herstelde. Maand na maand werden vooruitzichten positief bijgesteld. Tot zelfs een groeiverwachting van bijna 6% en 60.000 nieuwe jobs dit jaar. En precies vandaag bevestigt het Internationaal Muntfonds een groei van 5,6% voor dit jaar en van 3,1% voor volgend jaar.

Maar die cijfers mogen ons niet in slaap wiegen. Temeer omdat de laatste weken een aantal donkere wolken komen aandrijven. Bottlenecks in de wereldwijde leveringsketens, stijgende energieprijzen en in eigen land de verhitte arbeidsmarkt.

Als we sterker uit de crisis willen komen, is er méér nodig. We moeten niet alleen herstellen, onze economie moet ook verder vernieuwen, digitaler en duurzamer worden. En méér mensen – álle mensen – moeten die vooruitgang voelen. Het is nu hét moment voor nieuwe investeringen, voor hervormingen en vooral voor ambitie. Dat moet onze spirit zijn.

We hebben in ons land zoveel troeven en talent. Jongeren die willen uitbreken, ondernemers die willen groeien, mensen die willen schitteren. Of goed voor mekaar willen zorgen. Laat ons die positieve energie losmaken. Omkijken naar de cijfers. Maar ook durven investeren. In mensen en in de groeipolen van morgen. Het gaat om lange termijn denken en korte termijn doen. Stap voor stap beweging brengen in dossiers die te lang hebben vastgezeten.

*

Comme nous l’avons déjà communiqué à la Commission européenne dans le programme de stabilité, le gouvernement s’engage à nouveau sur la voie d’un rétablissement budgétaire. Nous produirons un effort budgétaire net de 0,4 % du PIB l’an prochain.

Nous le faisons à l’heure où la clause dérogatoire générale du Pacte de stabilité et de croissance est toujours active. Nous allons donc au-delà des demandes de l’Europe. Dans le même temps, nous dégageons une marge supplémentaire de près de 400 millions à l’aide de politiques structurelles nouvelles. Ce qui porte notre effort total à 2,4 milliards d’euros.

Nous freinons la forte croissance de certaines dépenses, telles que celles liées à l’incapacité de travail. En nous attachant à regarder ce que chacun est capable de faire ; non aux tâches qu’il n’est pas ou plus capable de réaliser. En conduisant une vaste réforme qui exige des engagements de la part de toutes les parties concernées. Les employeurs, les travailleurs, les mutualités et les prescripteurs. Pour la première fois, tout le monde est responsabilisé.

Nous poussons plus loin la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le pouvoir fédéral fera aussi des efforts au niveau de ses coûts de fonctionnement. Et nous demandons aux sportifs professionnels d’apporter une contribution sociale juste, en épargnant les petits clubs sportifs.

Avec la taxe sur les comptes-titres, les personnes dotées de plus grandes capacités contributives sont également appelées à participer au redéploiement.

*

Croissance nouvelle rime aussi avec emplois nouveaux. Cet été, nous avons recensé en Belgique quelque 172 000 emplois vacants. Or, parallèlement, les groupes vulnérables aspirent à davantage d’opportunités.

Onze arbeidsmarkt is volop in beweging. Daarom legt de Regering een totaalaanpak op tafel. Die meer zekerheid en meer kansen geeft. Door dingen die jaren vastzaten in beweging te brengen. Stap voor stap. Wie langdurig werkloos is en de stap zet naar een knelpuntberoep zal gedurende drie maanden een kwart van zijn uitkering kunnen meenemen. Goed voor werkgevers en werknemers. En ook goed voor de samenleving.

We zetten in op arbeidsmobiliteit tussen de regio’s. De taalgrens mag geen werkgrens zijn. We maken soepelere regels voor e-commerce. En de deelstaten krijgen grotere autonomie om eigen accenten te leggen.

We maken mensen weerbaarder. Investeren in opleiding. Met een individueel opleidingsrecht voor iedere werknemer. En voor de allereerste keer zetten we in ons land de ontslagvergoeding in om mensen op te leiden en te activeren. Want nieuwe vaardigheden zijn nieuwe kansen.

We geven werknemers meer vrijheid om, in overleg met hun werkgever, hun werkweek veel vrijer te plannen. Om thuis te werken ook. Tijdens corona was thuiswerken nog een must. Vandaag is het voor heel veel mensen een vanzelfsprekendheid. Het laat toe om de kinderen van school te halen en files te vermijden. Daarom vragen we aan de sociale partners om telewerk te verankeren en ook te werken rond concrete voorstellen voor een betere balans werk-privé.

Le 1er avril, le salaire minimum augmentera conformément aux dispositions de l’accord social. Et nous reformons la cotisation spéciale de sécurité sociale. Nous réduisons ainsi le piège à la promotion et renforçons le pouvoir d’achat. La suppression complète de la cotisation spéciale sera examinée à la lumière de la réforme fiscale plus large, dont les plans seront conçus lors de cette législature.

En résumé: nous optons pour une approche totale qui implique la participation d’un plus grand nombre de citoyens. C’est important pour ceux qui travaillent. Avoir un emploi, c’est tellement plus qu’une source de revenus. Avoir un emploi aide à se construire. C’est avant tout un acte de solidarité. Car les travailleurs contribuent collectivement à renforcer notre modèle social.

*

Wie nieuwe groei zegt, zegt ook voluit investeren. Het Europese Innovatiescorebord plaatste ons land enkele maanden geleden op plaats vier. Samen met Zweden, Finland en Denemarken is België Europees innovatieleider. Maar waarom zouden we tevreden zijn met een vierde plaats? Laten we gaan voor het podium. Na jaren van onderinvesteren, plannen we daarom de belangrijkste investeringen van de voorbije 25 jaar.

Horizon 2024 voorzien we één miljard bijkomende investeringsruimte. Met focus op de twee belangrijkste transities van onze tijd: digitalisering en duurzaamheid. Bijna een verdubbeling van het Europees herstelplan. Digitale vaardigheden, artificiële intelligentie, cyberveiligheid en 5G. Het zijn maar enkele van de grote investeringsprojecten die klaarstaan. We investeren ook in onderzoek naar 6G, zodat ons land mee de standaarden zet voor de snelle verbindingen van de toekomst.

Les autorités suivent aussi le mouvement. Quand ils sont numériques, les pouvoirs publics sont plus accessibles, plus fiables et moins chers. Nous nous appuyons encore plus à l’avenir sur des fleurons numériques tels que Tax-on-Web et MyPension. Des véritables success stories que nous étendons à d’autres services publics. Avec d’importants investissements numériques dans la police et la justice. Nous numérisons les douanes, accélérons nos chaînes logistiques et renforçons la compétitivité de nos ports. Les tribunaux se voient dotés de l’infrastructure dont ils ont besoin. Avec la naissance de ‘Just-on-Web’.

Dans le même temps, nous nous assurons que chacun puisse suivre cette évolution. Trois familles à faibles revenus sur dix ne disposent pas aujourd’hui d’Internet. Six personnes peu qualifiées sur dix n’ont jamais eu de contact électronique avec les autorités. Nous réduisons cette fracture numérique. En octroyant par exemple à davantage de personnes un tarif social pour les télécoms, et en réalisant l’objectif ‘Internet partout’, même dans les zones blanches, grâce au plan haut débit.

*

Chers collègues,

2021 a aussi été l’année où la crise climatique a frappé de plein fouet notre pays. Nous avons perdu 41 de nos compatriotes dans les pires inondations qu’ait jamais connues notre pays. La Belgique a été en état de choc. Face à la brutalité des éléments, nous nous sommes tous sentis tellement petits. Qui ose aujourd’hui encore minimiser la portée des changements climatiques?

Nous restons solidaires envers les communes touchées. Nous investissons dans des effectifs supplémentaires pour la Protection civile et renforçons nos structures de crise. La Défense, la Police fédérale et la Santé publique sont toujours sur le terrain. Et comme vous le savez, nous soutenons également la Région wallonne dans sa reconstruction.

Mais notre solidarité ne peut, ni ne doit, se limiter aux seules victimes actuelles du climat. La véritable solidarité est tournée sur l’avenir. Elle construit des ponts entre les générations et s’attaque au nœud du problème.

Het laatste rapport van het VN-klimaatpanel schetst een grimmig en ondubbelzinnig beeld. De klimaatverandering versnelt, we krijgen extremer weer: meer hittegolven, meer droogte, zware regen. Alle lichten staan op rood. Het is aan ons om erger voorkomen. Onze uitstoot moét omlaag. De aanpak van de klimaatcrisis is veruit de belangrijkste opdracht van onze generatie. Het is letterlijk een zaak van leven en dood. Als we dit niét aanpakken, vallen er nog meer klimaatslachtoffers. Het ligt in onze handen.

Maar we kunnen enkel slagen als we ons niet laten verlammen door doemdenken. De klimaatcrisis is veroorzaakt door de mens. Het is ook aan ons om met oplossingen te komen. En dat doén we. De elektrische auto’s van de toekomst worden hier bij ons, in België geproduceerd. Bij Volvo Car Gent en Audi Brussels. Goed voor het klimaat en voor honderden nieuwe jobs.

Of kijk naar ArcelorMittal in de Gentse haven. 1,1 miljard aan investeringen in de productie van groen staal. Tegen 2030 35% minder CO2-uitstoot. De grootste klimaatinvestering ooit in ons land.

Tout le monde sait bien qu’un petit pays comme le nôtre, avec ses seuls efforts climatiques, est incapable de sauver le monde entier. En revanche, nos technologies belges, elles, changeront le monde. Si nous adoptons cette approche, la politique climatique ne sera pas un coût, un poste dans un budget, mais une opportunité de croissance nouvelle.

Ons land is vandaag wereldtop in offshore energieproductie. Ook al is onze kustlijn maar 67 kilometer lang, België is per capita nummer twee in de productie van windenergie op zee. We bouwen verder op dat succesverhaal, met een energie-eiland op zee en een verdubbeling van onze windenergiecapaciteit in de Noordzee om zo alle gezinnen in ons land van groene stroom te voorzien.

En laat ons die knowhow ook exporteren. Dat is goed voor meer hernieuwbare energie en het geeft onze eigen bedrijven een boost. Die leidende voorsprong moeten we ook op andere domeinen uitbouwen. Waarom zouden we het houden bij windenergie? Met een grootschalig proefproject met zonnepanelen op zee leggen we de basis voor nieuw Belgisch technologisch leiderschap. En met investeringen in waterstof bouwen we ons land uit tot een van de belangrijkste knooppunten van schone waterstof. Om belangrijke industrieën in ons land te verankeren en in de toekomst emissievrij te kunnen rijden, verwarmen en produceren.

Aujourd’hui, qui dit énergie, dit prix de l’énergie. Le gouvernement a décidé de prolonger le tarif social jusqu’après l’hiver et nous prévoyons également une réduction hivernale de 80 euros pour les plus vulnérables. Mais notre action va plus loin et concerne toutes les familles et toutes les entreprises.

À partir du 1er janvier 2022, nous introduirons une norme énergétique. Nous simplifions la facture d’énergie et transformons les taxes fédérales et les obligations de service public en accises afin de mieux maitriser les augmentations. Il s’agit de la plus grande réforme de la facture d’énergie de ces dix dernières années. En tant que pouvoirs publics, nous devons montrer l’exemple.

Avec bpost, par exemple, le plus grand livreur de colis de notre pays, qui veut atteindre la neutralité climatique d’ici 2030. Et à coup d’investissements supplémentaires dans le transport des marchandises par le rail. Le moyen idéal de réduire la circulation des camions sur nos routes et d’améliorer l’accès à nos ports maritimes.

Het is met dié ambities en dié instelling dat de Regering naar de VN-klimaatconferentie COP26 trekt. Tegen 2030 verminderen we, samen met onze Europese partners, de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55%. Vorige vrijdag nog heeft de ministerraad haar akkoord gegeven om de Belgische CO2-uitstoot met 25 miljoen ton extra te verminderen tegen 2030. Met de vergroening van de bedrijfswagens hebben we een belangrijke stap gezet. Ons land zal zijn deel van de inspanningen doen.

Ook internationaal nemen we onze verantwoordelijkheid. We verhogen onze internationale klimaatfinanciering zodat landen die het hardst getroffen zijn hun weerbaarheid kunnen verhogen. Als we dat niet doen, verliezen we alleen maar meer levens. En zullen ook de spanningen, instabiliteit en onveiligheid toenemen.

*

Dat brengt mij bij onze veiligheid. De voorbije weken en maanden werd duidelijk dat de internationale veiligheidssituatie bijzonder explosief blijft. De terugtrekking uit Afghanistan verliep niet zoals het moet. En het bondgenootschap met de Verenigde Staten kwam onder druk. We moeten die pagina omslaan. Onze internationale veiligheid garanderen we enkel maar als we samenwerken met anderen. Met onze trans-Atlantische partners binnen de NAVO. Maar ook met een veel sterkere en ambitieuzere defensiesamenwerking onder Europese landen. De NAVO blijft de hoeksteen van onze collectieve veiligheid, maar Europa moet zijn deel doen en de Europese defensie naar een volgend niveau brengen.

Notre vision stratégique en matière de Défense date de 2016. Cela ne semble pas si lointain, pourtant, en cinq ans, la situation géostratégique a fortement évolué. Songeons à l’émergence de la Chine. À la rivalité grandissante entre les États-Unis et la Chine. Aux cybermenaces et au terrorisme international.

Le gouvernement va donc actualiser la vision stratégique de la Défense, avec pour horizon l’année 2030. Parallèlement à cela, nous concevons une stratégie de sécurité nationale, un cadre global pour la politique de sécurité de notre pays. L’année dernière, le renseignement militaire a traversé une zone de turbulences. Ce qui importe à présent, c’est de tirer les leçons qui s’imposent. Un nouveau plan stratégique verra le jour pour le SGRS, avec une structure organisationnelle simplifiée et un meilleur flux d’informations. La coopération avec le service de renseignement civil sera aussi renforcée.

Veiligheid blijft een absolute prioriteit. En dat begint met respect voor onze politiemensen, voor de mannen en vrouwen die op straat voor onze veiligheid instaan. Er is geen enkele ruimte voor geweld tegen onze politie. We gaan verder met het rekruteren van 1.600 inspecteurs voor de geïntegreerde politie. En gaan voor een korte opvolging van first offenders. Zodat ze niet afglijden in een neerwaartse spiraal van crimineel gedrag en meer geweld. Niet blind straffen, maar maatwerk.

We drijven ook de strijd tegen seksueel en intrafamiliaal geweld op. Acht op de tien vrouwen en bijna de helft van de mannen maakten in hun leven al seksueel geweld mee. We hebben meer aangiftes nodig, meer veroordelingen. Met vier nieuwe Zorgcentra voor seksueel geweld verlagen we de drempel voor aangifte. En volgende week starten in dit Parlement de hoorzittingen voor het nieuwe seksueel strafrecht.

En, last but not least, de Regering gaat voor 100% strafuitvoering. Voor de eerste keer in meer dan twintig jaar zal iedereen die veroordeeld wordt die straf ook effectief moeten uitzitten. Met detentiehuizen en zinvolle detentie vanaf dag één voeren we alle straffen uit en zorgen we ervoor dat gedetineerden de gevangenis beter verlaten dan ze erin kwamen.

Nous intensifions la lutte contre le crime organisé. Et c’est un combat que nous menons sur de nombreux fronts. En ligne, nos enquêteurs belges ont d’ailleurs reçu des éloges internationaux cette année pour avoir infiltré le réseau criminel Sky ECC. Financièrement aussi, car il n’existe qu’une seule bonne méthode pour atteindre les criminels là où ça fait mal : frapper au portefeuille.

*

Collega’s, ons land kan deze uitdagingen niet alleen aan. De enige manier om sterk te staan is samen te werken met anderen. Ons land is vandaag meer dan ooit overtuigd van het belang van Europese samenwerking. Het is door de Europese samenaankoop van coronavaccins dat we vandaag met kop en schouders boven de rest van de wereld uitsteken.

Op het vlak van het ontwikkelen, produceren en toedienen van vaccins is niemand onze gelijke. We staken de Verenigde Staten voorbij, het Verenigd Koninkrijk en Israël. Wie durft er vandaag nog beweren dat we als klein land beter af zijn als we alles alleen doen, in ons eigen hoekje, met onze rug naar de rest van de wereld?

Kijk naar het Verenigd Koninkrijk. Waar de naweeën van Brexit pijnlijk duidelijk maken wat de kost is van sloganeske populisten die verdelen in plaats van verbinden. Geen benzine aan de pomp en lege rekken in de winkel. De brexiteers hebben verkeerdelijk de Europese Unie aangeduid als het probleem. Ze vergisten zich. Europa is niet het probleem. Het is de oplossing. Omdat we samen sterk staan. L’union fait la force. Eendracht maakt macht. En de Unie maakt dat we sterker staan dan alleen.

Dans le domaine du climat, les pays européens font la différence. Nos actes dépassent les beaux discours d’autres grandes puissances. En réformant en profondeur l’échange des droits d’émission. En misant sur les énergies renouvelables. Sur l’efficacité énergétique. Mais aussi avec un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui taxe les pays dont les modes de production sont polluants lorsqu’ils exportent leurs marchandises en Europe.

Ce n’est que justice. Car ne soyons pas naïfs, chers collègues. L’objectif n’est pas de pouvoir dire « l’Europe d’abord », mais de pouvoir défendre des échanges commerciaux équitables, justes et durables. C’est le seul moyen de pousser la Chine, l’Amérique et nos nombreux autres partenaires commerciaux à agir. De les convaincre de nous rejoindre sur la voie choisie par l’Europe. Celle de la neutralité climatique.

Et cette ambition, nous devons également l’afficher dans d’autres domaines. Il est temps de mettre en place une gestion européenne de l’asile et de la migration. Avec des frontières extérieures solides.

Veel te lang hebben we Europa als té vanzelfsprekend beschouwd. Het is een project waar we moeten aan blijven bouwen. Ook onze generatie. Juíst onze generatie. Kijk naar wat er vandaag in Polen en Hongarije gebeurt. Het onderdrukken van holebi’s en andere minderheden. Het stigmatiseren van moslims en migranten. Het muilkorven van de pers. Het politiseren van het gerecht. Dat is eenvoudigweg niet aanvaardbaar in onze Unie.

Dit gaat niet over een politiek meningsverschil. Dit gaat over de schending van fundamentele grondrechten van mensen. De fundamenten van onze democratische rechtsstaat. Grondrechten waar iedereen zou moeten achter staan. Die iedereen moet verdedigen. Van links tot rechts. Voor dit soort ondermijning van onze Europese waarden is er in de Europese Unie geen enkele plaats. Ook niet in ons land.

*

Chers collègues,

J’en arrive à ma conclusion. Les décisions de ces derniers jours et de ces dernières semaines traduisent un consensus entre sept partis. Elles sont aussi le reflet de la diversité de notre société. La Belgique a toujours été un pays ouvert à la différence. La diversité des voix est porteuse : les débats et leurs résultats n’en sont que meilleurs.

Diversiteit is een vruchtbare grond voor nieuwe ideeën en creativiteit. Nieuwe ideeën die we nodig hebben, om de wereld na corona sterker, beter en eerlijker te maken. Om stabiliteit en zekerheid te brengen. Om los te wrikken wat lang onwrikbaar leek. Dat is waar de Regering het komende jaar wil aan werken. Aan onze gezondheid, aan nieuwe groei, aan een ambitieuze klimaataanpak en aan onze veiligheid. Om mensen sterker te maken en vooruit te laten gaan. Om iedereen vooruit te laten gaan. Het is voor dit werk dat ik deze Kamer het vertrouwen vraag.