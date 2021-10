Europese Commissie presenteert steunpakket van 1 miljard euro voor Afghaanse bevolking

De Europese Commissie heeft een steunpakket van ongeveer één miljard euro klaar voor de Afghaanse bevolking en de buurlanden van het land. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag aangekondigd in de aanloop naar een G20-top over de humanitaire crisis in Afghanistan.

Ondanks de machtsovername door de taliban moet de internationale gemeenschap er alles aan doen om een grote humanitaire ramp en een totale instorting van de economie in Afghanistan te vermijden, betoogt von der Leyen. “De Afghaanse bevolking mag niet de prijs betalen voor de daden van de taliban. Daarom is dit steunpakket er voor de Afghaanse bevolking en de buurlanden die de eersten waren om hen te helpen”, luidt het in een persmededeling.

Het pakket omvat 300 miljard aan humanitaire steun die al eerder was aangekondigd. Daarnaast wil de Commissie minstens 250 miljoen euro aan fondsen bestemd voor Afghanistan gebruiken voor extra humanitaire hulpverlening, met name voor gezondheidszorg. Het geld wordt via een aantal internationale organisaties ingezet. De overige fondsen gaan naar de buurlanden, die ze kunnen aanwenden voor de opvang van vluchtelingen en de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad, aldus de mededeling.

Met het pakket, aangekondigd na overleg met de ministers van Ontwikkelingssamenwerking van de 27 lidstaten, wil de Europese Unie steun blijven verlenen aan de Afghaanse bevolking zonder het bewind van de taliban te legitimeren. Zo blijft ook de officiële ontwikkelingssamenwerking met Afghanistan opgeschort. Die kan volgens de EU pas hervat worden wanneer de nieuwe machthebbers in Kaboel aan een aantal criteria voldoen, bijvoorbeeld inzake vrouwenrechten.

Op initiatief van het Italiaanse G20-voorzitterschap beraden de staatshoofden en regeringsleiders van de twintig grootste industrielanden zich dinsdag per videoconferentie over Afghanistan. Naast de dreigende humanitaire ramp zullen ook internationale bekomernissen over nieuwe terreurdreigingen vanuit het land aan bod komen.

De taliban grepen eind augustus opnieuw de macht in Afghanistan. Tot dusver heeft geen enkel land het nieuwe regime in Kaboel erkend. Wel onderneemt de radicale islamistische beweging diplomatieke stappen om het internationale isolement te doorbreken. Zo zijn er dinsdag in Qatar ook contacten met vertegenwoordigers van de EU en de Verenigde Staten.