Vrouw (27) in levensgevaar na aanrijding met vrachtwagen, kindje uit wrak bevrijd door omstanders

Bij een ongeval in Tielt-Winge is dinsdagmiddag een vrouw (27) uit Hoegaarden levensgevaarlijk gewond geraakt. Ook een kindje dat in de wagen zat, werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 13.40 uur op de Aarschotsesteenweg in Tielt-Winge. “De vrouw kwam vanaf de Roeselberg en wilde met haar wagen de steenweg oprijden of oversteken, dat is nog niet helemaal duidelijk”, klinkt het bij de politie. “Bij dat manoeuvre werd de wagen vol in de flank gegrepen door een vrachtwagen die op de steenweg reed.”

De vrouw zat gekneld in de wagen, en moest door de brandweer bevrijd worden. “Haar toestand is heel slecht. De hulpdiensten moesten ter plekke reanimeren en ze verkeert nog steeds in levensgevaar”, klinkt het. Het kindje dat bij haar in de wagen zat, is wel oké. Dat werd door omstanders uit de auto bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis. Het is voor de politie nog niet duidelijk of het haar kindje is, dat van een partner of iemand waarop ze babysitte.

De steenweg is voorlopig afgesloten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Er is een verkeersdeskundige aangesteld.