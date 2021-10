Oostende vraagt Infrabel om toch treinverkeer te organiseren tijdens herfstvakantie

Het stadsbestuur van Oostende dringt aan bij Infrabel om toch treinverkeer te organiseren tijdens de herfstvakantie. Dat meldt het bestuur dinsdag nadat Infrabel eerder werken had aangekondigd waardoor er tijdens de vakantie geen treinverkeer zal zijn tussen Brugge en de kuststad. Oostende vreest daardoor heel wat bezoekers mis te lopen.

Infrabel zal binnenkort werken uitvoeren aan de bovenleidingen en een aantal overwegen tussen Oostende en Brugge. Daardoor zal er tijdens de herfstvakantie geen treinverkeer mogelijk zijn tussen de steden. De NMBS voorziet wel vervangbussen.

Al is dat volgens het stadsbestuur van Oostende maar een gedeeltelijke oplossing. “De timing van de werken is zeer ongelukkig. Als er geen vlotte en rechtstreekse treinverbinding is met het station van Oostende zullen heel wat potentiële bezoekers onze stad links laten liggen tijdens de herfstvakantie”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

De stad richtte daarom een officieel schrijven aan Infrabel met de dringende vraag de werken op een ander moment te organiseren en rekening te houden met de bezorgdheden van Oostendenaars en lokale handelaars.

“Na de coronacrisis hebben lokale handel en horeca elke euro omzet broodnodig”, aldus nog Tommelein. “Tijdens de herfstvakantie worden er in onze stad allerlei evenementen georganiseerd om mensen gedurende één of meerdere dagen aan te trekken. Daarbij speelt het openbaar vervoer – en dus ook de trein – een zeer belangrijke rol.”