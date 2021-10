Koppel uit Dubai onder vuur nadat het tijger gebruikt voor gender reveal

Een koppel uit Dubai krijgt heel wat kritiek over zich heen nadat het besloot om iets speciaals te maken van hun gender reveal, waar ze het geslacht van het kindje dat ze verwachten onthullen. Dat gebeurde namelijk met behulp van een echte tijger. De tijger knijpt een ballon kapot waar een roze stof uit waait. De beelden gingen razendsnel rond op sociale media, maar niet om het koppel proficiat te wensen met het kind en hun “originele” reveal.

Het internet is niet onder de indruk van de video. “Dit is problematisch op meer dan één niveau”, klinkt het. “Het is belachelijk én dierenmishandeling”, zegt iemand anders. De tijger zou bezit zijn van de zus van sjeik van Dubai. Het account dat de video postte zegt dat de tijger niet gewond raakte en dat het plastic werd opgeruimd.

bekijk ook

Gender reveal loopt niet zoals gepland: “Alles dat fout kon lopen, liep ook fout”

(tact)