Brussels parket voert onderzoek naar kelner die vrouwelijke klanten drogeerde en verkrachtte

Op sociale media wordt de jongste dagen door verschillende mensen gewaarschuwd voor de kelner. Die zou eerst in één café in de omgeving van het kerkhof gewerkt hebben, en vervolgens in een ander van dezelfde eigenaar, en zou van zijn job geprofiteerd hebben om zich te vergrijpen aan verschillende vrouwelijke klanten. Volgens de verhalen die op sociale media de ronde doen, zou de man de klanten gedrogeerd hebben en vervolgens verkracht hebben in de toiletten van de bar.

“We kunnen bevestigen dat er de voorbije maanden verschillende klachten voor zedenfeiten werden opgesteld die zich mogelijk in de buurt van het kerkhof van Elsene hebben voorgedaan”, klinkt het bij het Brusselse parket. “Een onderzoek naar de precieze omstandigheden van deze feiten is lopende en in het belang van het onderzoek zal het parket geen verdere commentaar geven.”