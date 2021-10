Voor de tweede dag op rij worden kinderen aangevallen door insecten in zelfde bos: brandweer en stad stellen perimeter in

Lokeren

In het Bospark in Lokeren werden dinsdag voor de tweede dag op rij schoolkinderen aangevallen door insecten. Nadat gisteren vier kinderen en hun juf in aanraking kwamen met processierupsen, kregen andere schoolkinderen vandaag af te rekenen met de Europese hoornaar. De brandweer kon de nesten verwijderen, maar stelde voor de zekerheid toch nog een perimeter in.