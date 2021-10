Opnieuw meer dan 130 rebellen gedood in Jemen

In Jemen zijn op 24 uur tijd meer dan 130 Houthi-rebellen gedood bij aanvallen van de militaire coalitie, die wordt aangevoerd door Saoedi-Arabië. Dat meldt Riyad, dat de Jemenitische regering steunt.

Er zijn “meer dan 134 Houthi-rebellen omgekomen bij de aanvallen die gericht waren tegen negen van hun militaire voertuigen in al-Abdiya”, zo meldt de Saoedische staatszender al-Ekhbariya dinsdag. Het district al-Abdiya ligt in het zuiden van de provincie Marib, die gecontroleerd wordt door de regeringstroepen.

Een dag eerder had Saoedi-Arabië al aangeven dat de coalitietroepen “meer dan 156” sjiitische Houthi-rebellen hebben gedood bij een gerichte militaire actie in dezelfde regio. Op 48 uur tijd zijn volgens de Saoedi’s dus zeker 290 rebellen omgebracht. De Houthi-rebellen maken slechts zelden melding van het aantal gesneuvelde strijders in eigen rangen.

De rebellen proberen al enkele maanden de stad Marib, in de gelijknamige provincie, te veroveren. Ze hebben een offensief opgezet op verschillende fronten, waarbij ook al-Abdiya belegerd wordt. De Houti’s beweren dat ze intussen “aan de poorten van de stad” Marib staan, nadat ze “huurlingen en verraders uit verschillende gebieden hebben verdreven”.

De oorlog in Jemen woedt al sinds september 2014. Sinds 2015 mengt een Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië zich in het conflict, om de Jemenitische regeringstroepen te steunen tegen de sjiitische Houthi-rebellen.

In zeven jaar oorlog zijn tienduizenden mensen gedood, voornamelijk burgers. Er zijn volgens internationale organisaties ook miljoenen mensen ontheemd geraakt.