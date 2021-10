Van peperdure Japanse whisky tot Arabische dolken: hoe geschenken ter waarde van tienduizenden dollars spoorloos verdwenen na vertrek van Trump

Het is een traditie. Wanneer een Amerikaanse president op bezoek komt of hij iemand een audiëntie verleent, hoort daar een cadeautje bij voor hem en zijn entourage. In de VS gelden strikte regels op wat er met die relatiegeschenken mag gebeuren. Maar uit een inventaris van Buitenlandse Zaken blijkt nu dat er voor tienduizenden euro’s aan cadeaus spoorloos is. Inclusief geschenken die Trump wilde uitdelen op een G7-top die nooit plaatsvond.