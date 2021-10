“Nederlandse prinses Amalia mag koningin worden, ook als ze met een vrouw zou trouwen”

Niets staat de Nederlandse kroonprinses Amalia in de weg om met een vrouw te trouwen, mocht ze dat willen. Dat heeft premier Mark Rutte geantwoord op vragen over mogelijke problemen met de erfopvolging. Onlangs was in Nederland heisa ontstaan over dat scenario, nadat een expert in een nieuw boek had geschreven dat Amalia in dat geval haar vader niet zou mogen opvolgen.