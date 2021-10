Apple lanceert noodupdate om “kritieke kwetsbaarheid” in iOS te verhelpen, de zeventiende al sinds begin dit jaar

Apple heeft een beveiligingsupdate gelanceerd die een kritieke kwetsbaarheid in iOS moet verhelpen. Het gaat om een zogenaamde ‘zero-day-exploit’ en werd die al door malafide personen misbruikt. Wie een iPad of iPhone heeft, krijgt de raad die zo snel mogelijk te updaten.

Het is overigens al de zeventiende kritieke kwetsbaarheid die Appel dit jaar met een noodupdate moet dichten. “Dat lijkt veel, maar dat is niet zo”, zegt cryptograaf Bart Preneel (KU Leuven). “Zeker omdat Apple veel producten en dus ook veel besturingssystemen heeft. Een tiental jaar geleden werden in besturingssystemen op jaarbasis duizenden van die kwetsbaarheden gevonden. Die werden in alle stilte gedicht bij de volgende update. Nu is daar gewoon meer aandacht voor. Zowel vanuit de misdaadwereld, als vanuit overheden en white-hat hackers.”

Laatstgenoemde groep ‘jaagt’ als het ware op kwetsbaarheden en rapporteert die aan de betrokken bedrijven. Wie zo’n kwetsbaarheid vindt, kan daar een flinke premie voor krijgen.(adm)