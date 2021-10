De 18-jarige jongen uit het West-Vlaamse Desselgem die vorige donderdag ronddoolde met een luchtdrukwapen waardoor 10.000 leerlingen uren in lockdown zaten, zit niet meer in de gevangenis. De raadkamer in Kortrijk liet hem vrij onder voorwaarden. Een daarvan: een opname in een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.