Wervik/Moorslede

De bouw van een nieuw appartement met ondergrondse garage veroorzaakt problemen in de Koestraat in Wervik. Een stuk tuin van een van de omwonenden is maandag weggezakt. Ze vrezen nu voor erger. De bouwheer stoort zich aan hun “sensationele klaagzang” en zegt dat ze op de hoogte waren.