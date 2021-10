Assisenproces Sharon Gruwez (22) neemt bijzondere wending: “Ik vermoed dat Davy ontploft is toen hij onze berichten las”

Opmerkelijke wending dinsdagavond op het assisenproces: plots kwam een fervente rallypiloot (26) getuigen dat hij al drie maanden intiem was met slachtoffer Sharon Gruwez (22). Ze maakten plannen om verder te gaan in een relatie, maar Davy Kesteman - die haar sloeg - blééf haar volgens hem maar achtervolgen. “Als hij ooit haar gsm bekeek, kon hij zien welke goeie band wij hadden. Ik vermoed dat hij ontploft is toen hij onze berichten heeft gezien.”