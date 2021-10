Ter opfrissing nu het proces Bart De Pauw van start gaat: zo zit de zaak in elkaar

Het is bijna vier jaar geleden dat Bart De Pauw een opmerkelijke videoboodschap de wereld instuurde. Daarin zei hij dat de VRT niet langer met hem wilde samenwerken. Later wordt duidelijk dat De Pauw wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen. Woensdag start het proces. Maar hoe zit alles ook alweer in elkaar? Deze video geeft je meer uitleg.