Begrotingsakkoord is “historisch” en “taboedoorbrekend”, maar is dat echt zo? Wij fileerden het akkoord voor u

Historisch. Taboedoorbrekend. Ongezien. De regering-De Croo spaarde dinsdag de superlatieven niet om het eigen akkoord te bewieroken. Maar is dat ook wel zo? Gaat deze deal straks meer jobs creëren, het klimaat redden of onze belastingen doen dalen? En worden profvoetballers nu eindelijk aangepakt of nog altijd met de fluwelen handschoen behandeld. Wij fileerden het akkoord.

2. Krijgen we straks echt meer mensen aan het werk?

Volgend jaar een kleine 30.000 extra jobs. En op termijn, tegen 2030, moet 80 procent van de actieve bevolking aan het werk zijn. Daar moet een rist maatregelen – zoals de re-integratie van langdurig zieken, avondwerk of een flexibele werkweek – voor zorgen. Alleen is nog niet zeker of die er ook echt zullen komen.