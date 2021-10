Gevaccineerden uit Canada en Mexico mogen vanaf november Verenigde Staten weer binnen

De nieuwe regels, die woensdag formeel zullen worden aangekondigd door minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas, zullen betrekking hebben op landgrenzen en overtochten met veerboten. Een exacte datum voor de opheffing van de reisbeperkingen vanuit Canada en Mexico is nog niet bekend.

Niet-Amerikaanse reizigers die over land of per veerboot de Verenigde Staten binnenkomen, moeten gevaccineerd zijn, maar hoeven alleen een bewijs van vaccinatie te tonen als ze daartoe worden verzocht door douanemedewerkers. Een recent negatief testresultaat is sowieso niet vereist. Voor luchtreizigers geldt daarentegen dat ze een vaccinatiebewijs en een recent negatief testresultaat moeten voorleggen voordat ze in het vliegtuig mogen stappen.

Eind september maakte het Witte Huis al bekend dat volledig gevaccineerde reizigers uit 33 landen vanaf begin november welkom zijn in de Verenigde Staten. Daartoe behoren onder meer China, India, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de landen uit de Europese Unie. Ook die mededeling is nog niet vertaald naar een exacte datum.